В Свердловской области от укусов клещей пострадали больше 1000 человек
Сегодня, 08:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области больше тысячи жителей пострадали от укусов клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
В общей сложности клещи покусали 1142 человека, из них 337 детей.
Случаи укусов выявлены в 53 муниципальных образованиях региона.
При этом, было зафиксировано два случая клещевого боррелиоза, а также один — клещевого энцефалита.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что в период проведения акарицидной обработки, граждане должны соблюдать режим самоизоляции и отказаться от посещения мест, где имеется риск пострадать от укуса клеща.
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