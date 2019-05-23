В Екатеринбурге с подозрением на корь госпитализирована студентка-медик

Как пояснили корреспондентам Е1 в Роспотребнадзоре, у девушки действительно подозревают корь. Однако пока отделение, где она работала, не закрыто на карантин. Сотрудниками и пациентам медучреждения сделан анализ на антитела к кори. Помимо этого, в больнице прививают всех непривитых детей и их родителей. Работавшая с грудничками практикантка, по сообщению пациентов отделения, не была привита. Прием пациентов в отделении остановлен.