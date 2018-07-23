Два лесных пожара ликвидировано в Свердловской области за сутки

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22 июля на территории Среднего Урала действовали два лесных пожара.
Источник: «Вечерние ведомости»
Оба возгорания на природе были зафиксированы в Сельвинском городском округе в 17 километрах от села Лобаново.
Специалисты присвоили пожарам третий класс. Каждый из пожаров распространился на территории 0,1 га.
В МЧС Свердловской области рассказали, что пожары возникли из-за действий местного населения. К вечеру 22 июля огонь был локализован. Сообщается, что с возгоранием пожарные справились без применения спецтехники.
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