Подтопления и лесные пожары не допущены в Нижнем Тагиле с начала сезона

В мэрии Нижнего Тагила состоялось совещание по предупреждению ЧС и по обеспечению пожарной безопасности. Специалисты рассказали, что благодаря профилактике не было допущено подтоплений домов на территории города. Тем не менее в ряде регионов имеет место опасность дождевого паводка. В связи с этим в Нижнем Тагиле контроль над работой гидротехнических сооружений будет оставаться на высоком уровне.

Спасатели, дежурившие на водоемах, с начала лета спасли восемь человек и провели 144 акции. В рамках контроля над пожарной ситуацией спасатели также ведут профилактическую работу: беседы с садоводами, очистка территории от мусора и сухой растительности. В связи с этим не произошло ни одного лесного пожара. Также ведется работа с жителями домов повышенной этажности.