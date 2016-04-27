Весенний паводок в Нижнем Тагиле не должен нарушить срок сдачи моста на Фрунзе

В конце марта началось возведение надфундаментной части моста. Однако работы не удалось закончить в запланированные сроки – график сбил весенний паводок, который пришел в Нижний Тагил раньше прогнозируемого периода. Например, строители уже больше недели не могут приступить к заливке бетонных опор – нужно дождаться спада воды в реке еще на один метр.

Несмотря на временное снижение строительных работ и отставание от намеченного графика, задачу подрядчикам Сергей Носов не поменял: в октябре должно быть запущено автомобильное движение по мосту. Главное, считает мэр, скоординированная работа подрядных организаций и «Службы заказчика».

Кроме того, на рабочей планерке обсудили следующие этапы строительства. В частности, скоро подрядчики приступят к изготовлению железобетонных элементов моста, чтобы после возведения монолитных конструкций без застоев приступить к монтажу несущих ригелей и балок.

Напоминаем, реконструкция моста на Фрунзе находится на личном контроле Носова. Рабочие совещания мэр проводит каждую неделю.