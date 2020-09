Минздрав Свердловской области сократил в Екатеринбурге количество больниц для пациентов с коронавирусом, пишет Znak.

В общей сложности сокращено 437 койко-мест для инфицированных COVID-19. Больница №14 в столице Урала переведена на обычный режим работы. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. На текущий момент в региональных больницах 4509 мест для коронавирусных пациентов, из них заняты 2561. Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 125 новых случаев заболевания COVID-19, из больниц выписали 63 человека, пять человек умерли от инфекции. Названо число выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter