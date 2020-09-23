Снова штрафы: в Свердловской области ужесточили масочный режим

Снова штрафы: в Свердловской области ужесточили масочный режим

Сегодня, 12:18Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Введенный ранее масочный режим в Свердловской области нужно ужесточить. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании Свердловского оперативного штаба.

Куйвашев отметил, что сейчас масочный режим соблюдается только формально. В закрытых помещениях и в общественном транспорте, люди снова пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а этого нельзя допускать.

Оперативному штабу поручено усиление контроля за исполнением данной нормы.

По словам губернатора, масочный режим и соблюдение социальной дистанции помогут не только в борьбе с COVID-19. Они могут защитить жителей от гриппа и ОРВИ.

Напомним, эпидемиологический порог по ОРВИ в Свердловской области превышен почти на 30%.

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