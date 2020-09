В аэропорту «Кольцово» сдать анализ на COVID-19 теперь можно круглосуточно, пишет ИА «Уральский меридиан».

В оперативном штабе Свердловской области пояснили, что нововведения обусловлены повысившимся пассажиропотоком. Результат анализа становится известен через сутки. Официальное уведомление в электронном виде отправляется по электронной почте, пояснили в ведомстве. Напомним, пункт был открыт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Анализы можно было сдать с 9.00 до 16.30. В Кольцово приготовились к круглосуточному тестированию на коронавирус

