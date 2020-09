На Урале отмечается нехватка всех групп крови, сообщает Служба крови Свердловской области.

По данным ведомства, в регионе возникла повышенная потребность в крови первой и второй группы положительного и отрицательного резус-факторов. Также не хватает и других групп крови обоих резус-факторов. Доноры могут сдать кровь по будням 8.00 до 13.00. 26 сентября объявлено донорской субботой. Напомним, в Свердловской области также не хватает доноров костного мозга. «Это не героизм». В Свердловской области не хватает доноров костного мозга

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter