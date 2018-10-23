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Загрязнение рек в Свердловской области подтверждено пермскими учеными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Загрязнение рек в Свердловской области подтверждено пермскими учеными

Сегодня, 09:49Здоровье и экологияФото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»
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