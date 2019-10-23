Госдума держит на контроле реализацию закона о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле

На заседании присутствовали замминистра природных ресурсов и экологии Вячеслав Тюменцев, заместитель главы Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов. Балыбердин подчеркнул, что все 13 городов, вошедшие в список, среди которых и Нижний Тагил, готовы к реализации проекта. К изменениям подготовились и предприятия. Однако сложности, по словам Балыбердина, возникли на уровне министерств.

Бюджетные средства волшебным образом в регионы не пришли: не разработаны правила межбюджетных трансферов, нет подзаконных актов. Все эти и другие вопросы были обозначены и взяты «на карандаш». На следующем заседании будем ждать отчёт об устранении недоработок,пишет Балыбердин.