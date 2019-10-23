В Свердловской области впервые удалили опухоль печени через небольшой разрез
Сегодня, 12:12Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ОДКБ
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Детские хирурги ОДКБ в Свердловской области впервые удалили злокачественное новообразование в печени через небольшой разрез в животе, сообщает пресс-служба медучреждения.
Операция 16-летней пациентке проводилась лапроскопическим способом под общей анестезией. Девочке был сделан разрез в брюшной полости размером 5-10 миллиметров. Пациентке был удален третий сегмент печени, где и располагалась опухоль.
Благодаря такому методу врачам удалось значительно сократить постоперационный период восстановления пациентки. На четвертые сутки девочка была выписана домой.
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