Вирусолог назвал подтверждающие выздоровление от COVID-19 анализы

Вирусолог назвал подтверждающие выздоровление от COVID-19 анализы
Вирусолог назвал подтверждающие выздоровление от COVID-19 анализы
Сегодня, 15:15Здоровье и экологияФото: Pixabay
Доктор биологических наук Сергей Нетесов перечислил анализы, которые могут подтвердить выздоровление от ковида. Вирусолог подчеркнул, что отрицательный ПЦР-тест не дает гарантии полного выздоровления от болезни.

Чтобы точно убедиться в том, что в организме уже нет коронавируса, нужно дважды сдать ПЦР-тест с интервалом около трех дней. Лучше всего сначала проверить ПЦР в носоглотке, а затем в крови, передают «Новые известия».

Кроме того, вирусолог советуют проверить уровень антител. Если организм победил вирус, то антител класса IgM в нем присутствовать не должно, только хороший уровень антител IgG.

Напомним, что 22 ноября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских отметил, что введение в регионе обязательной проверки QR-кодов привело к значительному сокращению случаев инфицирования ковидом – в 120 раз. Тем не менее, ситуация в области остается по-прежнему непростой. На 23-е ноября зафиксирован 741 новый случай заражения опасным вирусом.

Сюжеты:
Коронавирус
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