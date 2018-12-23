Енотовидная собака, лось, медведь и волк попали в видеоловушку в Свердловской области

На записи видеоловушки, установленной на переправе через реку Дудку в Висимском биосферном заповеднике, попал вальдшнеп. Камера зафиксировала его 26 октября. Также в объектив попали певчий дрозд, белобокий глухарь и самец рябчика.

Висимский биосферный заповедник Видео Видео: youtube.com

До установления снежного покрова переправой пользовались енотовидные собаки. Последний раз одна из них промелькнула перед камерой 22 октября.

Висимский биосферный заповедник Видео Видео: youtube.com

9 октября на переправе показался медведь. Утром он перемахнул через реку по доске одним прыжком, а вечером перешёл реку вброд.

Висимский биосферный заповедник Видео Видео: youtube.com

8 ноября реку перешел лось. Вечером 9 ноября, когда река Дудка покрылась льдом, лось попытался перейти в обратном направлении, не смог и пошел в обход.

Висимский биосферный заповедник Видео Видео: youtube.com

Висимский биосферный заповедник Видео Видео: youtube.com