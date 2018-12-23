Енотовидная собака, лось, медведь и волк попали в видеоловушку в Свердловской области
Специалисты Висимского биосферного заповедника опубликовали видеозаписи с видеоловушек, на которые попали лось, медведь, волк, енотовидная собака и другие животные.
На записи видеоловушки, установленной на переправе через реку Дудку в Висимском биосферном заповеднике, попал вальдшнеп. Камера зафиксировала его 26 октября. Также в объектив попали певчий дрозд, белобокий глухарь и самец рябчика.
До установления снежного покрова переправой пользовались енотовидные собаки. Последний раз одна из них промелькнула перед камерой 22 октября.
9 октября на переправе показался медведь. Утром он перемахнул через реку по доске одним прыжком, а вечером перешёл реку вброд.
8 ноября реку перешел лось. Вечером 9 ноября, когда река Дудка покрылась льдом, лось попытался перейти в обратном направлении, не смог и пошел в обход.
9 декабря через Дудку прошел одиночный волк, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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