Превышение ПДК диоксидов серы и азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 декабря

23 декабря при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида серы и диоксида азота.

Показатель диоксида азота составил 3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3 (превышение в 15 раз), диоксида серы — 0,7 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3 (превышение в 1,4 раза). Содержание в воздухе сероводорода, формальдегида и синильной кислоты осталось в норме. Video: TagilCity.ru Диоксид азота выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы атмосферу наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Замеры проходили при температуре воздуха -2 градуса, юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду и низкой облачности. Напомним, вчера, 22 декабря на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос нашей редакции, признал, что в Нижнем Тагиле еще сохранились проблемы с экологией несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей. Куйвашев об экологии Тагила: «Ежегодно тратится свыше миллиарда, проблемы еще есть»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter