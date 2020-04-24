В Нижнем Тагиле в выходные ожидается пасмурная и дождливая погода

Утром 25 апреля температура воздуха составит +1 градус, ветер юго-западный 9 м/с. Днем потеплеет до +7, а вечером температура снизится и составит +5 градусов. При этом ветер ожидается южный с порывами до 12-14 м/с.

Ночью с 25 на 26 апреля температура составит +6 градусов, ветер юго-западный с порывами до 15 м/с.

В воскресенье 26 апреля потеплеет до +10 градусов, а днем температура поднимется до +16. Вечером температура снизится до +12 градусов. Ожидается, что вторая половина дня будет солнечной. Ветер в течение дня будет юго-западный, но днем и вечером его порывы могут достигать 19-21 м/с.