В России количество зараженных коронавирусом превысило 68,6 тысяч человек
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было подтверждено 5 849 случаев заражения коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее количество заболевших составило 68 622 человека.
За сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 390 человек. Общее количество выздоровевших составляет 5 281 человек. Кроме того, за сутки скончались 60 пациентов с подтвержденным диагнозом. Общее число летальных случаев составляет 615 человек.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается более 161,6 тысяч человек.
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