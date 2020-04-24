В России количество зараженных коронавирусом превысило 68,6 тысяч человек

За сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 390 человек. Общее количество выздоровевших составляет 5 281 человек. Кроме того, за сутки скончались 60 пациентов с подтвержденным диагнозом. Общее число летальных случаев составляет 615 человек.