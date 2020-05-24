Пятнадцать вегетарианцев из обсерватора в Екатеринбурге голодают уже четвёртый день

Двенадцать взрослых и трое детей с четверга практически ничего не едят – туристы оказались лакто-вегетарианцами. Такая диета подразумевает полный отказ от молочных продуктов, яиц, рыбы и мяса, рацион на 70% состоит из бобовых. В обсерваторе же меню включает в себя в основном каши, овощи и фрукты.

О том, что по прибытию в Екатеринбург у них будут проблемы, вегетарианцы сообщили заранее сотрудникам благотворительного фонда «Люблю и благодарю». Последние в пятницу, 22 мая, попытались передать горячее питание прибывшим туристам, однако сотрудники обсерватора передачу не приняли из-за карантинных мер.

Один из учредителей фонда Денис Извеков написал письмо на имя замгубернатора Павла Крекова с просьбой о помощи таким особенным туристам.