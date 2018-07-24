Тагильчане смогут пройти тест на ВИЧ с 25 по 31 июля

Кроме того, любой желающий может сдать анализ на территории у вокзала 25 июля. График работы – с 16:00 до 19:00.

26 июля посетить бесплатную акцию могут гости и жители ГГМ: в помещении ТРЦ «Кит» за ресторанами Baskin Robins и Subway.

27 июля на тестирование приглашаются жители Вагонки. Пункт тестирования будет работать в помещении торгового центра «Гороскоп» с 16:00 до 19:00.

В центре Нижнего Тагила пункт экспресс-тестирования будет располагаться для посетителей 31 июля в помещении кинотеатра «Родина 3D». Время работы – с 16:00 до 19:00.