Депутаты Нижнего Тагила попросят Куйвашева выделить деньги на ремонт больницы № 1

Депутаты гордумы Нижнего Тагила попросят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева найти средства на капитальный ремонт горбольницы № 1 в 2020–2021 годах. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании гордумы.

О том, что в медучреждении на улице Максарева, 5 имеются проблемы, рассказал его руководитель Олег Николаев. В обращении депутатов сказано, что в связи с тем, что в большинстве отделений больницы находятся инфекционные больные (ГБ№ 1 перепрофилирована под коронавирусный госпиталь — прим- ред.), ей постоянно требуется дезинфекция. Часть отделений — в капремонте. Остро стоит вопрос обеспеченности медицинскими кадрами. Сейчас укомплектованность врачами составляет 63,2%, средним медперсоналом — 86%, младшим медперсоналом — 33%. Также возникает вопрос об оснащении оборудованием, специализированной мебелью, сказано в документе. Напомним, в середине апреля горбольница № 1 была перепрофилирована для лечения больных с тяжелыми и средними формами ОРВИ, пневмониями. Во время пандемии коронавируса пациенты жаловались на большие очереди, а также длительное ожидание приема. «Почти сутки»: тагильчане пожаловались на долгое ожидание приема в ЦГБ № 1

