Метели и снежура: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

25 октября в Свердловской области ожидаются метели, мокрый снег и гололедица на дорогах, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ближайшие дни охлаждение воды продолжится, ледовых образований будет отмечаться больше. При выпадении большого количества снега на охлажденную водную поверхность будет образовываться снежура, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что возможны перебои в системе ЖКХ в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге. По области возможен порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +1 до +8 градусов днем и до -8 градусов ночью. Напомним, на 24 октября МЧС предупреждало жителей Свердловской области о метелях и порывистом ветре до 17 метров в секунду. В Свердловской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

