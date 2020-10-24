Метели и снежура: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие дни охлаждение воды продолжится, ледовых образований будет отмечаться больше. При выпадении большого количества снега на охлажденную водную поверхность будет образовываться снежура, передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что возможны перебои в системе ЖКХ в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге.
По области возможен порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +1 до +8 градусов днем и до -8 градусов ночью.
Напомним, на 24 октября МЧС предупреждало жителей Свердловской области о метелях и порывистом ветре до 17 метров в секунду.