Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 декабря

Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 декабря

Сегодня, 17:04Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
24 декабря при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота.

Прибор показал концентрации:

  • Диоксида серы 0,3 мг/м3, при разовой ПДК 0,5 мг/м3;
  • Диоксида азота 0,7 мг/м3, при разовой ПДК 0,2 мг/м3. Превышение составило 3,5 раза;
  • Сероводорода 0,004 мг/м3, при разовой ПДК 0,008 мг/м3.

Содержание в воздухе формальдегида и синильной кислоты осталось в норме.

Диоксид азота выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы атмосферу наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год.

Замеры проводились при температуре -12 градусов и северо-восточном ветре четыре метра в секунду.

Напомним, 23 декабря также было зафиксировано превышение допустимых показателей по содержанию диоксида серы и азота.

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