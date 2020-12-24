Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 декабря

Диоксид азота выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы атмосферу наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год.