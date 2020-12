Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 декабря

24 декабря при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота.

Прибор показал концентрации: Диоксида серы 0,3 мг/м3, при разовой ПДК 0,5 мг/м3;

Диоксида азота 0,7 мг/м3 , при разовой ПДК 0,2 мг/м3. Превышение составило 3,5 раза ;

; Сероводорода 0,004 мг/м3 , при разовой ПДК 0,008 мг/м3 . Содержание в воздухе формальдегида и синильной кислоты осталось в норме. Диоксид азота выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы атмосферу наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Замеры проводились при температуре -12 градусов и северо-восточном ветре четыре метра в секунду. Напомним, 23 декабря также было зафиксировано превышение допустимых показателей по содержанию диоксида серы и азота. Превышение ПДК диоксидов серы и азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 декабря

