Синоптики продлили экстренное предупреждение из-за морозов в Свердловской области

Среднесуточная температура воздуха опустится на семь градусов ниже нормы, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
26-27 февраля на территории Свердловской области ожидается переменная облачность, днём местами возможен снег. Температура воздуха ночью опустится до -31 градуса, днём - до -19 градусов.
В аномально-холодную погоду увеличивается риск возникновения коммунальных аварий, ДТП, а также обморожений у жителей региона. Свердловчанам необходимо при выезде за город убедиться в исправности автомобиля, а также обязательно иметь при себе теплые вещи и зарядное устройство.
Напомним, синоптики Свердловской области сообщили, что морозы в регионе сохранятся в начале весны. Также в первые дни марта ожидаются снегопады.