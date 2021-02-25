Синоптики продлили экстренное предупреждение из-за морозов в Свердловской области

В аномально-холодную погоду увеличивается риск возникновения коммунальных аварий, ДТП, а также обморожений у жителей региона. Свердловчанам необходимо при выезде за город убедиться в исправности автомобиля, а также обязательно иметь при себе теплые вещи и зарядное устройство.