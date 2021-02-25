Синоптики продлили экстренное предупреждение из-за морозов в Свердловской области

Синоптики продлили экстренное предупреждение из-за морозов в Свердловской области

Сегодня, 16:59Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Синоптики сообщили о продлении экстренного предупреждения из-за морозов на территории Свердловской области. 26-27 февраля в регионе сохранится холодная погода.

Среднесуточная температура воздуха опустится на семь градусов ниже нормы, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

26-27 февраля на территории Свердловской области ожидается переменная облачность, днём местами возможен снег. Температура воздуха ночью опустится до -31 градуса, днём - до -19 градусов.

В аномально-холодную погоду увеличивается риск возникновения коммунальных аварий, ДТП, а также обморожений у жителей региона. Свердловчанам необходимо при выезде за город убедиться в исправности автомобиля, а также обязательно иметь при себе теплые вещи и зарядное устройство.

Напомним, синоптики Свердловской области сообщили, что морозы в регионе сохранятся в начале весны. Также в первые дни марта ожидаются снегопады.

Сюжеты:
Экология
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