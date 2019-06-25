В Екатеринбурге медики спасают 14-летнего мальчика после инсульта

В течение суток ребенок находился под наблюдением анестезиолога-реаниматолога в Казахстане. В это же время было принято решение о перевозке его в 40-ю больницу столицы Урала. Когда состояние пациента стабилизировалось, его перевезли бортом санавиации. Навестить мальчика пришел министр здравоохранения региона Андрей Цветков.