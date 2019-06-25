В Екатеринбурге медики спасают 14-летнего мальчика после инсульта
Сегодня, 08:47Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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Из Казахстана в Екатеринбург бортом санавиации был доставлен 14-летний подросток, перенесший инсульт, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В течение суток ребенок находился под наблюдением анестезиолога-реаниматолога в Казахстане. В это же время было принято решение о перевозке его в 40-ю больницу столицы Урала. Когда состояние пациента стабилизировалось, его перевезли бортом санавиации. Навестить мальчика пришел министр здравоохранения региона Андрей Цветков.
По предварительной информации, ребенок все еще находится в тяжелом состоянии.
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