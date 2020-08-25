Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Свердловской области

В Свердловской области вакцинация от коронавируса начнется в октябре. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга.

Он отметил, что во второй половине октября ожидается поставка вакцины. В первую очередь вакцинацию пройдут врачи, учителя и полицейские. Завершится она в январе 2021 года. При этом планируется использовать сразу несколько разных вакцин. Кроме того, Креков сообщил о том, что в регион уже прибыло 400 тысяч доз вакцин от гриппа. От него планируется привить до 75% населения. Для этого даже будут созданы специальные мобильные пункты. Напомним, Креков также заявлял о том, что в Новоуральске планируется наладить производство вакцины от коронавируса. Креков заявил о возможном начале производства вакцины от COVID-19 в Новоуральске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter