Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Свердловской области

Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Свердловской области

Сегодня, 15:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Свердловской области вакцинация от коронавируса начнется в октябре. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга.

Он отметил, что во второй половине октября ожидается поставка вакцины. В первую очередь вакцинацию пройдут врачи, учителя и полицейские.

Завершится она в январе 2021 года. При этом планируется использовать сразу несколько разных вакцин.

Кроме того, Креков сообщил о том, что в регион уже прибыло 400 тысяч доз вакцин от гриппа. От него планируется привить до 75% населения. Для этого даже будут созданы специальные мобильные пункты.

Напомним, Креков также заявлял о том, что в Новоуральске планируется наладить производство вакцины от коронавируса.

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