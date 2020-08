В Новоуральске рассказали о вспышке коронавируса на электрохимическом комбинате

На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске произошла вспышка коронавируса. Об этом TagilCity.ru местные жители.

В Новоуральске рабочие уранового завода живут в изоляции, домой не пускают. Всех посадили на карантин в санаторий, оттуда на работу гоняют, рассказали редакции TagilCity.ru жители Новоуральска. В пресс службе АО «УЭХК» информацию о заболеваемости подтвердили, но сообщили, что все сотрудники с подтвержденным диагнозом находятся на больничном. На 21 августа 2020 года в АО «УЭХК» находится семь человек на больничном с диагнозом COVID-19. Информация о контактных сотрудниках ежедневно доводится до оперативного штаба АО «УЭХК» и отслеживается на протяжении всего периода изоляции сотрудников на дому,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе предприятия. Там отметили, что предприятие продолжает работать в штатном режиме. Все сотрудники предприятия полностью обеспечиваются индивидуальными защитными средствами — масками и перчатками, отмечают в пресс-службе. Во всех производственных помещениях производятся дезинфицирующие обработки, между сотрудниками соблюдается безопасная дистанция. Минуя КПП, а также в течение рабочего дня, у сотрудников измеряется температура тела. Ранее стало известно о вспышке коронавируса в одном из детских домов в поселке Восточный Сосьвинского городского округа. Там инфекция выявлена у 34 человек, из них 20 детей.

