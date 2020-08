Каждый третий хоккеист основного состава екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» получил положительный результат тест на COVID-19, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что эти тесты предварительные, подтверждёнными они будут считаться после проверки Роспотребнадзора. На данный момент игроки проходят лечение в изоляции. Из-за инфекции, хоккеистам пришлось отказаться от участия в кубке губернатора Челябинской области с командой «Трактор». Также диагноз подтверждён у тренера команды Билла Питерса. Напомним, что 11 хоккеистов клуба «Сибирь» заболели коронавирусом.

