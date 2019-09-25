33,5 тысячи свердловчан за неделю заболели ОРВИ

В период с 16 по 22 сентября зафиксировано 33,5 тысячи новых случаев заболевания, что на 18% выше показателей предыдущей недели. Пока случаев гриппа не зафиксировано. Специалисты отмечают, что наблюдается тенденция к наращиванию темпов заболеваемости. Наибольший прирост заболевших фиксируется среди взрослого населения.