33,5 тысячи свердловчан за неделю заболели ОРВИ
Сегодня, 10:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, продолжает расти число заболевших ОРВИ.
В период с 16 по 22 сентября зафиксировано 33,5 тысячи новых случаев заболевания, что на 18% выше показателей предыдущей недели. Пока случаев гриппа не зафиксировано. Специалисты отмечают, что наблюдается тенденция к наращиванию темпов заболеваемости. Наибольший прирост заболевших фиксируется среди взрослого населения.
В Екатеринбурге среди детей зафиксировано 16,2 тысячи новых случаев ОРВИ, а показатель заболеваемости превышает данные минувшей недели на 15%.
В регионе на карантин закрыта уже одна школа, 55 групп в детских садах, в 11 школах закрыли 18 классов.
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