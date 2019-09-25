В Свердловской области 107 школ подключено к информационной медицинской системе

Подключение учреждений образования к цифровым информационным системам позволяет повысить доступность и качество медуслуг для детей. Например, после получения первой помощи в школьном медпункте учащиеся без проблем запишутся на приём к участковому врачу.

До конца 2019 года к общей цифровой системе будет подключены ещё 159 школ и 219 детсадов. Завершено подключение будет к 2021 году.