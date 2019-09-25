В Свердловской области 107 школ подключено к информационной медицинской системе
Сегодня, 22:18Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Региональный департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в субъекте к медицинским информационным системам подключено 107 общеобразовательных учреждений и 106 детских садов.
Подключение учреждений образования к цифровым информационным системам позволяет повысить доступность и качество медуслуг для детей. Например, после получения первой помощи в школьном медпункте учащиеся без проблем запишутся на приём к участковому врачу.
До конца 2019 года к общей цифровой системе будет подключены ещё 159 школ и 219 детсадов. Завершено подключение будет к 2021 году.
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