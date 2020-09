Свердловский областной суд обязал госпиталь для ветеранов выплатить 300 тысяч компенсации за ампутированный мужской орган, пишет E1.

Присужденная ранее сумма в 25 тысяч рублей не удовлетворила пострадавшего, поэтому он обратился в облсуд. Изначально он требовал три миллиона рублей, но суд удовлетворил лишь выплату в 300 тысяч. Напомним, мужчина обратился в госпиталь для удаления паховой грыжи. У него начался сепсис, который врачи приняли за простуду. В результате больному пришлось удалить часть мужского полового органа. После выписки он сразу обратился в суд и выиграл его, получив 25 тысяч рублей. Екатеринбуржец отсудил у госпиталя 25 тысяч рублей за ампутацию мужских органов

Related news: Екатеринбуржец отсудил у госпиталя 25 тысяч рублей за ампутацию мужских органов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter