В Областной больнице №1 вновь проводят трансплантацию органов

В Областной больнице №1 вновь проводят трансплантацию органов

Сегодня, 14:39Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Впервые с марта в ОКБ №1 провели операции по трансплантации сердца и печени, пишет пресс-служба медучреждения.

Пересадки не делались полгода, в связи с пандемией коронавируса. Наши пациенты имеют повышенный риск заболеваемости. Когда эпидемиологическая ситуация наладилась операции возобновили, говорит главный внештатный трансплантолог Илья Лещенко.

С 2006 года в Областной клинической больнице №1 выполнено 75 пересадок сердца. В сентябре выполнены пересадки сердца и печени. Получивший сердце пациент выписан.

Напомним, в Свердловской области сохраняется дефицит доноров костного мозга. В России ежегодно нуждаются в трансплантации стволовых клеток до 10 тысяч пациентов. Помочь удается лишь 15%.

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