В Областной больнице №1 вновь проводят трансплантацию органов

Впервые с марта в ОКБ №1 провели операции по трансплантации сердца и печени, пишет пресс-служба медучреждения.

Пересадки не делались полгода, в связи с пандемией коронавируса. Наши пациенты имеют повышенный риск заболеваемости. Когда эпидемиологическая ситуация наладилась операции возобновили, говорит главный внештатный трансплантолог Илья Лещенко. С 2006 года в Областной клинической больнице №1 выполнено 75 пересадок сердца. В сентябре выполнены пересадки сердца и печени. Получивший сердце пациент выписан. Напомним, в Свердловской области сохраняется дефицит доноров костного мозга. В России ежегодно нуждаются в трансплантации стволовых клеток до 10 тысяч пациентов. Помочь удается лишь 15%. «Это не героизм». В Свердловской области не хватает доноров костного мозга

