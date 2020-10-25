Тагильчан снова предупреждают о сильном ветре и мокром снеге

Тагильчан снова предупреждают о сильном ветре и мокром снеге

Вчера, 15:49Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
26 октября по прогнозам синоптиков в Свердловской области вновь ожидается непогода, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным пресс-службы ведомства, ветер местами усилится до 20 метров в секунду, пройдет сильный мокрый снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололед.

По данным сайта Гисметео завтра ожидается около -2 градусов.

Во время сильного ветра нужно соблюдать осторожность при нахождении на улице, так как возможно падение слабо закрепленных конструкций и деревьев. Автомобилистам также не стоит оставлять транспорт рядом с ними.

Автолюбителям необходимо поменять колеса на зимнюю резину, пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и не торопиться.

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