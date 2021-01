26 января при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор не показал наличие содержания пяти загрязняющих веществ.

Показатели диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы остались нулевыми. Замеры проходили при температуре воздуха -2 градусов, юго-западном ветре со скоростью пять метров в секунду и низкой облачности. Напомним, из 60 дней замеров превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени. В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

