Особый противопожарный режим введен в Свердловской области
Сегодня, 14:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На 19 территориях в Свердловской области введен особый противопожарный режим, сообщает ГУ МЧС по региону.
В 19 муниципалитетах Свердловской области запрещены любые действия с открытым огнем. В список вошли, в том числе, Каменск-Уральский, Камышловский и Богдановичский ГО, Екатеринбург, Березовский ГО, Первоуральский ГО.
В рамках противопожарного режима свердловчанам запрещено разводить костры в местах отдыха и на дачах, выходить с походами в лес, также жители муниципалитетов могут привлекаться для тушения пожаров вне границ населенных пунктов.
За нарушение противопожарного режима физическим лицам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести наступивших последствий, нарушителям также может грозить уголовное наказание.
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