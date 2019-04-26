Особый противопожарный режим введен в Свердловской области

В 19 муниципалитетах Свердловской области запрещены любые действия с открытым огнем. В список вошли, в том числе, Каменск-Уральский, Камышловский и Богдановичский ГО, Екатеринбург, Березовский ГО, Первоуральский ГО.

В рамках противопожарного режима свердловчанам запрещено разводить костры в местах отдыха и на дачах, выходить с походами в лес, также жители муниципалитетов могут привлекаться для тушения пожаров вне границ населенных пунктов.