В Нижнем Тагиле мусороперерабатывающий комплекс хотят запустить в конце 2022 года

Также Буданов выслушал предложения от общественников и участников рабочей группы по поводу строительства комплекса. Одним из тех, кто внес предложение стал тагильчанин Александр Долгоруков. он попросил учесть при разработке технического задания, что с других территорий, кроме Нижнего Тагила, Горнозаводского и Невьянского округа твердые коммунальные отходы свозиться не будут.