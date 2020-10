В больнице Серова установили мощную кислородную станцию для пациентов с COVID-19

Территориальный центр медицины катастроф передал в Серовскую городскую больницу кислородную станцию «ПроВита-1000», сообщает «КП-Екатеринбург».

Установка позволит помогать пациентам с пневмониями, больным с подозрениями или уже с подтвердившимся COVID-19, которые нуждаются в бесперебойной подаче кислорода. В минздраве отметили, что потребность в большом количестве кислорода возросла из-за перепрофилирования нескольких отделений медицинского учреждения под инфекционный госпиталь, количество коек увеличили с 40 до 255. Кроме того, Серовская городская больница обслуживает пять городских округов, что еще больше увеличивает нагрузку. Новая кислородная станция позволит круглосуточно осуществлять подачу кислорода на 160 дополнительных мест. Всего мощности концентратора могут осуществить единовременное снабжение кислородом 500 мест. В минздраве говорят, что новое оборудование позволит не только иметь резерв кислорода, но и подключить к снабжению кислородом другие отделения стационара. Станция подобной мощности единственная в регионе. Всего в Свердловской области в 2020 году новые кислородные станции были установлены в 20 больницах. Напомним, в Екатеринбурге в конце октября скорая помощь запустит свою кислородную станцию. В Екатеринбурге в конце октября скорая помощь запустит свою кислородную станцию

