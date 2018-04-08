4,8 тысяч гектаров леса посажены в Свердловской области в 2018 году
Сегодня, 20:48Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Благодаря высаженным деревьям, план по восстановлению лесных массивов был выполнен на 102%.
Основная масса посаженных деревьев – это ели и сосны. Для посева была заготовлена 1 тыс. кг семян деревьев хвойных пород и 80 кг семян сосны.
Для дальнейшего высаживания в питомниках посеяно 350 гектаров. В резервном фонде осталось 476 кг семян, пишет ЕТВ.
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