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4,8 тысяч гектаров леса посажены в Свердловской области в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Tree nature forest swamp wilderness branch 640006 pxhere.com

4,8 тысяч гектаров леса посажены в Свердловской области в 2018 году

Сегодня, 20:48Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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