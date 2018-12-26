Финансирование лечения онкозаболеваний в Свердловской области вырастет на 59 млрд
Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области получит дополнительные средства для профилактики и лечения онкологических заболеваний. Сумму в 59 млрд рублей выделят страховые медицинские компании, федеральный и местные фонды.
В 2019 году выделенные средства будут направлены на оплату лекарств, процедуры лучевой терапии и увеличение заработной платы медикам.
Также в Свердловской области будет развиваться телемедицина, посредством которой молодые врачи смогут получать консультации по взаимодействию с тяжелобольными от опытных коллег.
Главной задачей выделения дополнительных средств является приобретение нового оборудования и улучшения качества оказания медицинских услуг больным онкологией, сообщает «ОТВ».
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