Финансирование лечения онкозаболеваний в Свердловской области вырастет на 59 млрд

В 2019 году выделенные средства будут направлены на оплату лекарств, процедуры лучевой терапии и увеличение заработной платы медикам.

Также в Свердловской области будет развиваться телемедицина, посредством которой молодые врачи смогут получать консультации по взаимодействию с тяжелобольными от опытных коллег.