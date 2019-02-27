Закон о квотировании выбросов промпредприятий Нижнего Тагила будет принят до 1 июля
Сегодня, 21:01Здоровье и экологияФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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По поручению президента РФ Владимира Путина до 1 июля будет принят закон о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Система будет применена в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Квотирование подразумевает самостоятельное установление регионом нормативов выбросов для предприятий. Норма должна будет рассчитываться исходя из ситуации по области. В настоящий момент нормативы регулируются на уровне РФ.
Закон должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы РФ, информирует Ura.ru.
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