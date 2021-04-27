Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 апреля

Замеры проходили при температуре воздуха +13 градусов и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе содержание пяти веществ-загрязнителей — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида, синильной кислоты и сероводорода.
Напомним, ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле будет привлечен к административной ответственности из-за превышения предельно-допустимых концентраций по фенолу и формальдегиду.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.