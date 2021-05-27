Диоксид серы: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 мая

Замеры проходили при температуре воздуха +14 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Во время текущих замеров прибор показал наличие в воздухе диоксида серы в размере 0,3 мг/м3. Однако во время контрольных 20-минутных показания газоанализатора остались нулевыми. Значения других веществ — диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода также не превысили норму.