Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 мая

Замеры проходили при температуре воздуха +17 градусов и северо-западном ветре со скоростью семь метров в секунду. Показатели диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода на приборе остались нулевыми.
Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.
Напомним, ЕВРАЗ НТМК, являясь одним из основных источников загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле, приобрел на 30 млн рублей новое оборудование для экологического контроля.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.