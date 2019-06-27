Свердловчане стали реже умирать от ВИЧ, туберкулеза и инфекционных заболеваний

Показатель смертности за указанный период составил 13,8 случая на тысячу человек, за аналогичный период 2018 года показатель составлял 14,1 случая на тысячу свердловчан. Смертность от инфекционных и паразитарных болезней снижена на 4,7%, число смертей от ВИЧ снизилось на 2,8%, от туберкулеза — на 8,5%, от болезней системы кровообращения — на 6%. От инфаркта миокарда смертность снижена на 21%, на 12,9% снижен показатель смертности от болезней органов дыхания, на 31% снижена смертность от пневмонии, на 30,7% — показатель смертности от отравления алкоголем.