Свердловчане стали реже умирать от ВИЧ, туберкулеза и инфекционных заболеваний
За первые пять месяцев 2019 года в Свердловской области снижена смертность по основным заболеваниям, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Показатель смертности за указанный период составил 13,8 случая на тысячу человек, за аналогичный период 2018 года показатель составлял 14,1 случая на тысячу свердловчан. Смертность от инфекционных и паразитарных болезней снижена на 4,7%, число смертей от ВИЧ снизилось на 2,8%, от туберкулеза — на 8,5%, от болезней системы кровообращения — на 6%. От инфаркта миокарда смертность снижена на 21%, на 12,9% снижен показатель смертности от болезней органов дыхания, на 31% снижена смертность от пневмонии, на 30,7% — показатель смертности от отравления алкоголем.
Напомним, что в Свердловской области начали действовать новые правила диспансеризации, теперь в медицинское обследование включен онкоскрининг. Меры направлены на раннее выявление онкологических заболеваний