Экстренное предупреждение по горимости действует на Среднем Урале

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В Свердловской области 27 июля во многих районах сохранится высокая пожарная опасность. Особенно остро вопрос стоит на севере и востоке региона.
Сюжеты: ПригородИсточник: МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил»
28 июля на Среднем Урале сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 4-5 класс горимости леса по региональной шкале.
В связи с этим объявляется экстренное предупреждение №54, сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС».
В связи с обострившейся ситуацией специалисты продолжат обеспечивать уход за противопожарными минерализованными полосами, а также за состоянием противопожарных водоемов. Для населения запрещен отжиг сухой травы вблизи лесных массивов.
В случае ЧС рекомендуется звонить по номеру 112.
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