Экстренное предупреждение по горимости действует на Среднем Урале

В связи с этим объявляется экстренное предупреждение №54, сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС».

В связи с обострившейся ситуацией специалисты продолжат обеспечивать уход за противопожарными минерализованными полосами, а также за состоянием противопожарных водоемов. Для населения запрещен отжиг сухой травы вблизи лесных массивов.