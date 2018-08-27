8 тонн санкционных абрикосов уничтожено в Екатеринбурге

В помещении, которое арендует ООО «Элитфрут», сотрудники екатеринбургской таможни и регионального Управления Россельхознадзора обнаружили 8 тонн абрикосов. Так как происхождение фруктов установить не удалось, то ведомства приняли решение уничтожить санкционную продукцию на полигоне твёрдых бытовых отходов.