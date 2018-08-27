8 тонн санкционных абрикосов уничтожено в Екатеринбурге

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На территории одной из сельскохозяйственных баз в Екатеринбурге контрольные органы обнаружили абрикосы, происхождение которых установить не удалось. В соответствии с действующим законодательством фрукты были уничтожены.
Сюжеты: Екатеринбург
В помещении, которое арендует ООО «Элитфрут», сотрудники екатеринбургской таможни и регионального Управления Россельхознадзора обнаружили 8 тонн абрикосов. Так как происхождение фруктов установить не удалось, то ведомства приняли решение уничтожить санкционную продукцию на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», владелец товара был оштрафован, возбуждено дело об административном правонарушении.
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