Пилорама ИП Гасанова нарушает пожарную безопасность в пос. Первомайский ГГО
Нарушения ряда требований пожарной безопасности были выявлены на пилораме ИП Гасанова А.А. в поселке Первомайский Горнозаводского городского округа. Работники пилорамы сжигали накопившиеся отходы деревообработки в поле вблизи населенного пункта.
В ходе проверки отдела надзорной деятельности было выявлено, что сжигание отходов деревообрабатывающего производства осуществляется с нарушением ряда требований пожарной безопасности.
Жители пос. Первомайский страдали от едкого дыма, который шел со стороны близлежащей лесопилки. По их словам, работники лесопилки поджигали кучу из опила и обрези, таким образом на пилораме избавлялись от отходов. Опасения взывало и то, что искры от открытого огня могли попасть на деревянные строения в поселке.
По результатам публикации на TagilCity.ru отделом надзорной деятельности была проведена проверка. Было установлено, что сжигание осуществляется на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением требований пожарной безопасности.
Установлено, что сжигание проводится на частной территории, расположенной вне границ населенного пункта и не прилегающей к лесному массиву. Однако участок относится к землям сельхозназначения. Таким образом, сжигание осуществляется с нарушением ряда требований пожарной безопасности, предусмотренных приказом МЧС № 26 от 26.01.2016 года « Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», сообщили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.
Собственнику земли выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений.
Местный житель рассказал, что дым в поле до сих пор стелется, хотя с момента последнего крупного поджога прошел месяц. По его наблюдениям, свалку отходов производства лесопилка перенесла глубже в поле. Жители снова опасаются очередного поджога.
Дым до сих пор есть, там шает после последнего поджога. Работники пилорамы теперь складируют отходы чуть дальше в поле. Скоро куча должна накопиться и ее снова могут поджечь. Снова будем бояться за деревянные постройки из-за открытого огня, и снова будет нечем дышать, говорит житель пос. Первомайский.