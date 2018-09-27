Пилорама ИП Гасанова нарушает пожарную безопасность в пос. Первомайский ГГО

В ходе проверки отдела надзорной деятельности было выявлено, что сжигание отходов деревообрабатывающего производства осуществляется с нарушением ряда требований пожарной безопасности.

Жители пос. Первомайский страдали от едкого дыма, который шел со стороны близлежащей лесопилки. По их словам, работники лесопилки поджигали кучу из опила и обрези, таким образом на пилораме избавлялись от отходов. Опасения взывало и то, что искры от открытого огня могли попасть на деревянные строения в поселке.

По результатам публикации на TagilCity.ru отделом надзорной деятельности была проведена проверка. Было установлено, что сжигание осуществляется на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением требований пожарной безопасности.

Установлено, что сжигание проводится на частной территории, расположенной вне границ населенного пункта и не прилегающей к лесному массиву. Однако участок относится к землям сельхозназначения. Таким образом, сжигание осуществляется с нарушением ряда требований пожарной безопасности, предусмотренных приказом МЧС № 26 от 26.01.2016 года « Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», сообщили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.

Собственнику земли выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Местный житель рассказал, что дым в поле до сих пор стелется, хотя с момента последнего крупного поджога прошел месяц. По его наблюдениям, свалку отходов производства лесопилка перенесла глубже в поле. Жители снова опасаются очередного поджога.