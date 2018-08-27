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#домахорошо
Пилорама в пос. Первомайский ГГО сжигает отходы в поле вблизи жилых домов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пилорама в пос. Первомайский ГГО сжигает отходы в поле вблизи жилых домов

Сегодня, 15:58Общество
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