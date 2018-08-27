Пилорама в пос. Первомайский ГГО сжигает отходы в поле вблизи жилых домов

22 августа жители поселка Первомайский увидели столб дыма в поле недалеко от домов. По их словам, это снова горели отходы от переработки осины на лесопилке.

На пилораме снова подожгли осиновые отходы, на этот раз совсем уж круто. Я вызвал пожарных. Горит конкретно, в сторону домов идет плотный дым. Владельцы лесопилки каждый раз уверяют, что это контролируемое сжигание. А никакого контроля нет на самом деле, огонь уже разошелся, рассказал житель поселка Игорь.

Утилизация отходов с помощью поджогов происходит часто, об этом сообщают местные жители. Каждый раз они опасаются, что искры от огня могут перекинуться на близлежащие деревянные строения. Кроме того, из-за едкого дыма становится трудно дышать. По описанию - клубы дыма плотные, со специфическим запахом.

Чем чаще они сжигали, тем больше было на них жалоб. Соответственно, начали свалку копить, а потом это все горит неимоверно. Ветер может разнести огонь по округе, пожар может стать неконтролируемым. Искра может попасть в чердачное помещение, и чердак запросто загорится. Поблизости деревянные сараи и дворы. У самих лесопильщиков склад с древесиной впритык. Куда смотрят? Мы задыхаемся от дыма, у нас после дымом пахнут все квартиры. А у жителей постоянные головные боли, говорят жители поселка.

Жители пригорода рассказали, что после поджога 22 августа задымление не прекращалось почти сутки. Утром 23 августа дыма стало меньше, но дышать по-прежнему было тяжело.

Местный житель Игорь поделился, что обратился к Главе поселковой администрации с просьбой разрешить проблему с горящими отходами пилорамы.

Задавали вопрос главе местной администрации Петру Евстафьевичу Камаеву: «Почему Вы бездействуете, когда горит практически на территории поселка?» Он ответил, что ему эти осинники тоже порядком надоели, но сделать он с ними ничего не может, потому что эта территория относится не к поселку Первомайский, а к району. То есть, эти сельхозугодия совхоз в свое время продал. Сам он, видимо, в районную администрацию обратиться не может,пояснил житель поселка Первомайский.

Редакция TagilCity.ru позвонила Главе поселковой администрации Петру Камаеву. Однако, по указанному на сайте ГГО телефону никто не отвечал.

По словам сельчан, владельцем пилорамы является ИП Гасанов. Редакции TagilCity.ru не удалось с ним связаться, чтобы получить комментарий.