За последние сутки в Нижнем Тагиле коронавирус был зафиксирован у 11 человек, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 805 тагильчан. За сутки был диагностирован 141 случай заражения коронавирусом в Свердловской области, всего зафиксировано 28 716 случаев заболевания по всему региону. Выписаны 67 человек. Общее число выздоровевших - 21586. Летальных исходов за минувший день выявлено не было.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter