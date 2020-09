В Свердловской области за сутки выявлен 141 новый случай COVID-19

За сутки с 26 по 27 сентября зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом в Свердловской области, сообщает оперштаб региона.

За время пандемии выявили 28 716 случаев заболевания в регионе. Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 102 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 67 человек. Общее число выздоровевших - 21586. Летальных исходов в Свердловской области за сутки нет, всего от инфекции зарегистрировано 592 летальных случая по региону. В России за минувшие сутки выявили 7 867 случаев в 83 регионах, из них 2 077 — у лиц без клинических проявлений болезни. За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 3 068 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 943 218 человек. За сутки выявлено 169 летальных случая, всего количество смертей в стране достигло 20 225 случаев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter