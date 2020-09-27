В Свердловской области за сутки выявлен 141 новый случай COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлен 141 новый случай COVID-19

Сегодня, 14:05Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За сутки с 26 по 27 сентября зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом в Свердловской области, сообщает оперштаб региона.

За время пандемии выявили 28 716 случаев заболевания в регионе.

Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 102 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ.

Выписано 67 человек. Общее число выздоровевших - 21586.

Летальных исходов в Свердловской области за сутки нет, всего от инфекции зарегистрировано 592 летальных случая по региону.

В России за минувшие сутки выявили 7 867 случаев в 83 регионах, из них 2 077 — у лиц без клинических проявлений болезни.

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 3 068 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 943 218 человек.

За сутки выявлено 169 летальных случая, всего количество смертей в стране достигло 20 225 случаев.

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