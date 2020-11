Превышение диоксида серы в 3,5 раза: замеры 27 ноября в Нижнем Тагиле на Вагонке

Сегодня редакция TagilCity.ru зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе Нижнего Тагила в 3,5 раза.

Замеры проводились в 13.00 в Дзержинском районе во дворе дома по адресу улица Валегинская, 5, в 30 метрах от детского сада. При этом шел небольшой снег, температура воздуха была -10 градусов, ветер восточный два-три метра в секунду. Максимальный показатель диоксида серы, который показал газовый анализатор в ходе замера, составил 1,7 мг/м3, что в три с половиной раза превышает предельно допустимую концентрацию вещества (0,5 мг/м3). Photo: TagilCity.ru Диоксид серы — вещество третьего класса опасности, оно образуется при сгорании угля и нефти в металлургических производствах, а также при химических технологических процессах. Его запах похож на запах горящей спички. Больше всего в Нижнем Тагиле диоксида серы выбрасывает ЕВРАЗ НТМК (5 200 тонн в год) и УВЗ (867 тонн в год). Эти выбросы могут вызывать легочные заболевания и бронхиты. Video: TagilCity.ru Напомним, вчера в Нижнем Тагиле не было зафиксировано содержания пяти вредных веществ в воздухе. Содержание пяти вредных веществ по нулям: замеры воздуха от TagilCity.ru 26 ноября

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter